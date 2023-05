Il Manchester City è distantissimo: valore doppio rispetto all’Inter!- TS

Il Manchester City, per quanto riguarda il valore della rosa, è oggettivamente inarrivabile. TuttoSport ricorda come la rosa dei Citizens valga il doppio rispetto a quella dell’Inter

DISTANTE – TuttoSport ribadisce la distanza di valore presente tra le rose di Manchester City e Inter. Parlando solo di cifre, la distanza è evidente: 1051.250 milioni di euro (che detto in termini più eclatanti è più di un miliardo) per gli inglesi, 527.800 milioni di euro per i nerazzurri. I numeri usati come parametro provengono dal sito specializzato di transfermarkt, che ovviamente tiene conto di più variabili, non riconducibili solo alle abilità intrinseche e alla mera forza dello specifico calciatore. Il risultato tuttavia evidenzia ed enfatizza ancora maggiormente il divario tra le due squadre, almeno dal punto di vista prettamente pecuniario. Il City ha un valore elevatissimo in tutte le zone del campo, ma a sorprendere è il valore del reparto offensivo. Sebbene i Citizens contino solo 2 attaccanti – Haaland e Julian Alvarez – il loro valore totale si attesta intorno ai 220 milioni (170 il norvegese, 50 l’argentino). L’Inter ha invece 4 attaccanti in rosa, ma il valore totale del reparto offensivo nerazzurro si attesta sui 138 milioni totali. Un divario che testimonia la distanza, quanto meno a livello pecuniario, delle due finaliste di UEFA Champions League.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna