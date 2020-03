Handanovic, a Napoli il rientro del capitano che non ha lasciato sola l’Inter

Samir Handanovic è tornato a disposizione di Antonio Conte. Il portiere nerazzurro ha infatti recuperato dal problema al mignolo che gli ha fatto saltare l’ultimo mese di stagione

CAPITANO – Secondo quanto riportato da “Inter TV” Samir Handanovic è pienamente recuperato. Contro il Napoli i nerazzurri dovranno fare a meno di Victor Moses (QUI le ultime), ma ritroveranno dal primo minuto il proprio capitano che oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il numero 1 nerazzurro non ha però mai lasciato soli i propri compagni – sottolinea il canale tematico – sedendosi sempre in panchina nonostante non potesse giocare per incitare tutti, in particolare il sostituto Daniele Padelli.