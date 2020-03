Napoli-Inter, Conte ne recupera due: attesa Sensi. Speranza attacco – Sky

Condividi questo articolo

Andrea Paventi, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter di Conte e di come i nerazzurri arrivano alla sfida in programma giovedì sera al San Paolo contro il Napoli di Gattuso

SITUAZIONE – Queste le ultime secondo Andrea Paventi: «Giovedì a Napoli nel ritorno della semifinale di Coppa Italia ci sarà il primo verdetto della stagione dell’Inter. Il giorno prima invece dall’assemblea della Lega Serie A i nerazzurri sapranno quando giocare contro la Juventus e non solo. Per la sfida del San Paolo conte recupera Gagliardini e Handanovic, in attesa di Sensi. La speranza poi è sui due attaccanti con Lautaro Martinez che tra squalifica e rinvii non segna da più di un mese. Lukaku invece non si è mai fermato ed è già a quota 23 gol stagionali».