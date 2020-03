Serie A, consiglio in corso: due ipotesi sul tavolo per Juventus-Inter

È in corso un consiglio di Lega Serie A straodinario in via telefonica. Sul tavolo come gestire il calendario del campionato italiano dopo il rinvio di 6 partite nell’ultimo fine settimana. Ecco le ultime secondo “Sport Mediaset”

INCONTRO – “Stando a quanto trapela si tratta di un primo confronto in attesa di ratificare le decisioni mercoledì 4 marzo, quando, cioè, è in programma a Roma un’assemblea della Lega Serie A.

PRIMA IPOTESI – Scartata l’ipotesi (“provocatoria”) di giocare Juventus-Inter a porte parzialmente aperte lunedì 2, ora si lavora a quella di far slittare una giornata di campionato. Le sei partite rinviate verrebbero così recuperate tra sabato 7, domenica 8 e lunedì 9, così il match clou dello Stadium si potrebbe giocare a porte aperte salvando l’incasso (circa 5 mln) dei bianconeri e l’immagine del Paese all’estero. La 27esima giornata (quella di Inter-Sassuolo) verrebbe così interamente spostata al 13 maggio (e dunque la finale di Coppa Italia slitterebbe al 20 maggio e a San Siro, perché l’Olimpico verrà ‘consegnato’ alla Uefa per Euro 2020). Una soluzione questa che salverebbe la consequenzialità delle giornate e che soprattutto alleggerirebbe il calendario di maggio dell’Inter, che infatti si è detta favorevole.

SECONDA IPOTESI – L’altra possibilità che resta in piedi, ma che piace a pochi, è lo scivolamento della 26esima giornata (quella di Juventus-Inter) al 13 maggio, con il prossimo weekend di campionato che verrebbe riscritto seguendo il decreto governativo: si giocherebbe dunque sabato e domenica a porte aperte dove è possibile spostando al lunedì successivo le partite soggette a restrizioni. Sempre che l’emergenza termini davvero domenica 8 marzo”.

