Hall Of Fame, Bergomi: “Orgoglioso di essere nel cuore dei tifosi dell’Inter”

Beppe Bergomi dopo Javier Zanetti e Giacinto Facchetti, entra ufficialmente a far parte della Hall Of Fame 2020 nerazzurra per quanto riguarda la categoria difensori. Di seguito le sue parole riportate dal sito ufficiale del club (QUI le parole di Julio Cesar).

CATEGORIA DIFENSORI – Beppe Bergomi, il più giovane debuttante della storia dell’Inter (16 anni e 39 giorni): “756 presenze, 28 gol, uno Scudetto (quello dei record), una Coppa Italia, una Supercoppa Italia, tre Coppe Uefa. Capitano, simbolo, difensore di straordinarie doti, Campione del Mondo con l’Italia quando non aveva ancora compiuto 19 anni”. Queste le sue parole di ringraziamento ai tifosi: «Ringrazio i nerazzurri di tutto il mondo per avermi votato. Essere ancora nel cuore dei tifosi a distanza di tanti anni mi rende veramente orgoglioso. Vi voglio bene, sempre Forza Inter».

Fonte: Inter.it