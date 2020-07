Hall Of Fame, Julio Cesar: “Il mio cuore Ã¨ pieno di felicitÃ , forza Inter!

Hall Of Fame, Julio Cesar: “Il mio cuore è pieno di felicità, forza Inter!

Julio Cesar entra ufficialmente a far parte della Hall Of Fame dell’Inter per quanto riguarda la categoria portieri. Tra i giocatori del Triplete, il brasiliano ha parlato attraverso i canali ufficiali del club.

CATEGORIA PORTIERI – Julio Cesar ha indossato la maglia dell’Inter dal 2005 al 2012: “300 presenze, 5 Scudetti, la Champions League, il Mondiale per Club, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Sempre lasciando il segno, sempre da protagonista, con la sua maglia numero 12 direttamente”. Da Lisbona, commenta la vittoria nella Hall Of Fame 2020 e ringrazia tutti i suoi tifosi dell’Inter: «Il mio cuore è pieno di felicità: solo voi, tifosi nerazzurri, potevate farmi questo regalo. Non smetterò mai di ringraziarvi, davvero, dal profondo del cuore. Per sempre Forza Inter!».

Fonte: Inter.it