Hall Of Fame, Cambiasso: “Mio nome accanto a quello di altri grandissimi!”

Condividi questo articolo

Esteban Cambiasso, entra ufficialmente a far parte della Hall Of Fame 2020 (vedi articolo) nerazzurra per quanto riguarda la categoria centrocampisti. Di seguito le sue parole riportate dal sito ufficiale del club. (ecco le parole di Julio Cesar e Bergomi)

CATEGORIA DIFENSORI – Esteban Cambiasso, 430 presenze e 51 gol in maglia nerazzurra, dieci stagioni: 5 Scudetti, una Champions League, un Mondiale per Club, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane entra a far parte della Hall Of Fame dell’Inter. Questo il suo commento: «Voglio ringraziare tutti i tifosi dell’Inter che mi hanno permesso di entrare nella Hall of Fame: ora il mio nome è accanto a quello di altri grandissimi giocatori che hanno onorato questa maglia. Che piacere! Sempre forza Inter!».

Fonte: Inter.it