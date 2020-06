Hakimi-Inter: decisive le telefonate con Antonio Conte – SM

Hakimi è arrivato oggi a Milano e firmerà il contratto che lo legherà all’Inter da settembre. Decisive le telefonate con Antonio Conte per convincerlo della bontà del progetto nerazzurro

Oggi è il giorno di Hakimi. L’esterno marocchino, acquistato dal Real Madrid per 40 milioni, è arrivato a Milano dove sta svolgendo le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà all’Inter. Un grande colpo dei nerazzurri per cui è stata decisiva la presenza del tecnico Antonio Conte. Secondo “Sport Mediaset” infatti le telefonate tra il giocatore e il tecnico sono state decisive per convincere Hakimi della bontà del progetto nerazzurro.