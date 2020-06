Morace: “Gasperini fa diventare tutti grandi. Inter? Non...

Morace: “Gasperini fa diventare tutti grandi. Inter? Non aveva il carisma”

Carolina Morace, in collegamento con lo studio di Sky Sport 24, ha parlato di Gian Piero Gasperini protagonista di ormai di grandissime stagioni sulla panchina dell’Atalanta ricordando il breve passaggio del tecnico sulla panchina dell’Inter

POCO CARISMA – Morace ricorda l’esperienza di Gasperini all’Inter: «Gasperini arrivò all’Inter reduce da stagioni positive, ma probabilmente non aveva il carisma e la notorietà che adesso tutti gli riconosciamo. In realtà vorrei sapere chi è il giocatore italiano che non vorrebbe essere allenato da Gasperini che fa diventare grandi tutti i giocatori».