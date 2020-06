L’Inter deve chiudere per Sanchez e Moses: problemi per agosto – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter deve risolvere in giornata le trattative con Chelsea e Manchester United per la permanenza dei giocatori in prestito Moses e Sanchez. Il problema principale riguarda la soluzione da trovare per l’Europa League in agosto

L’Inter sta lavorando febbrilmente in queste ore per risolvere le trattative con Chelsea e Manchester United per Moses e Alexis Sanchez, i cui prestiti scadono oggi. I nerazzurri premono per poter trattenere i due giocatori almeno fino alla fine del campionato: secondo Sky Sport la situazione è già definita, ma il problema principale è per agosto. Il Chelsea infatti potrebbe richiamare Moses per eventuali trattative mentre il Manchester United, avversario dell’Inter in Europa League, potrebbe essere scettico sulla possibilità di rinforzare una diretta concorrente.