Guidolin: “Inter, lo scudetto si vince anche con partite cosÃ¬. Gattuso…”

Guidolin: "Inter, lo scudetto si vince anche con partite così. Gattuso…"

Inter-Bologna

Francesco Guidolin, ospite di oggi su “Tutti Convocati” per “Radio 24” ha parlato della vittoria ottenuta ieri dall’Inter contro il Napoli

LE PAROLE DI GATTUSO – Guidolin si concentra sulle lamentele di Gattuso per l’espulsione di Insigne: «Non è mica vero che in Premier League è così, quando sono stato in Inghilterra ci fu una riunione con gli arbitri e si lamentavano proprio di questo andazzo di proteste continue e insulti e volevano mettere un freno. La penso un po’ come Gattuso, è vero che spesso lasciano passare, ma è anche giusto pensare che non si può offendere l’arbitro. L’idea di un cartellino giallo di avvertimento può togliere dei problemi, è giusto che l’arbitro mantenga la sua autorevolezza ed è anche giusto che a volte scappi qualcosa al giocatore».

LA VITTORIA DELL’INTER – Guidolin analizza la vittoria dell’Inter: «L’Inter ha vinto una partita che non meritava e l’ha vinta giocando una buona partita dal punto di vista tattico. Conte aveva capito che l’Inter era stanca e ha portato a casa tre punti importantissimi. Il Napoli ha giocato un’ottima partita, ma l’ha vinta l’Inter e questo conta. Ci sono giocatori che giocano da due o tre settimane senza sosta e sono stanchi, comincia a fare freddo e se non hai ricambi diventa dura. L’Inter ha vinto nonostante questo portando a casa tre punti».

LA PRESTAZIONE DEL NAPOLI – Guidolin parla della prestazione del Napoli: «Gattuso ha detto che i gol bisogna farli. Il Napoli ha fatto tutto quello che doveva fare con personalità, qualità, freschezza fisica. Quando però capitano le occasioni bisogna fare gol, tanto per la bravura di Handanovic, tanto per il fatto che il Napoli poteva fare di più sottoporta, ha fatto 0 punti. La squadra che vince la partita come l’Inter è una squadra che può vincere lo scudetto, quando vai a vincere lo scudetto sai che ci sono partite che le vinci anche così».