L’Inter prova a recuperare Sanchez, i tempi per rivedere l’attaccante – Sky

Il 2020 di Alexis Sanchez potrebbe essere già finito. L’attaccante cileno lavora per recuperare, ma difficile che l’Inter possa riaverlo a disposizione per le ultime due partite del 2020

Alexis Sanchez lavora per recuperare dal suo infortunio, ma l’Inter rischia di ritrovarlo solo col nuovo anno. L’attaccante cileno infatti è alle prese con alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dalla partita di ieri contro il Napoli, ma c’è pessimismo sulle possibilità di ritrovarlo per le prossime sfide contro Spezia e Verona, le ultime del 2020. Il giocatore, anche per scopi precauzionali, potrebbe tornare a disposizione solo per le prime partite del 2021. A riportarlo è Andrea Paventi per “Sky Sport”