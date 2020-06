Graziani: “L’Inter meritava di piÃ¹ nelle due partite col Napoli! Eriksen…”

Graziani: “L’Inter meritava di più nelle due partite col Napoli! Eriksen…”

L’Inter è uscita dalla Coppa Italia contro il Napoli e Ciccio Graziani, ospite di “SportMediaset XXL”, commenta la prestazione dei nerazzurri. In particolare, focus su Eriksen e Lautaro Martinez

ANALISI – Il commento di Ciccio Graziani: «Nel computo delle due partite, sotto il profilo del gioco, forse meritava più l’Inter. Anche per le occasioni che abbiamo visto ieri sera. Ma il Napoli è una squadra pratica, se gli concedi qualcosa ti castiga. Le occasioni che si è creata l’Inter non le ha sfruttate al meglio e quindi il passaggio del turno spetta sicuramente al Napoli con un traguardo straordinario. Per adesso non c’è una valigia ma uno zainetto di rimpianti. Secondo me questa uscita dalla Coppa Italia doveva vederla protagonista l’Inter… In Champions League è uscita anzitempo, in campionato sta facendo bene ma credo che i conti alla fine potrebbero non tornare. Quando crei così tanto ma poi non concretizzi ci sono anche dei demeriti. La giocata di Alexis Sanchez che di tacco la dà a Christian Eriksen, lì Eriksen deve fare gol. Non può far fare bella figura a David Ospina. Se Antonio Candreva anziché calciare la mette in mezzo su Ashley Young vanno sullo 0-2. Con i se e con i ma la storia non si fa. I margini di miglioramento arriveranno quando la squadra starà meglio dal punto di vista atletico. Lautaro Martinez? Bisogna risolverlo questo problema. Non capisco se è un problema di condizione atletica o c’è una componente psicologica che è peggio. Eriksen mi è piaciuto, anche se dargli troppi compiti tattici lo condiziona. L’Inter ci è passata con Joao Mario, questi sono giocatori che se gli chiedi troppo in fase di non possesso perdono equilibri. Però ieri sera ha fatto una buona partita, credo si stia inserendo al meglio».