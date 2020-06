Sanchez, addio Inter? Il Manchester United ci ripensa: altra chance? – AS

Sanchez tornerà al Manchester United per restare, secondo quanto riportato da “AS.com”. Il cileno, che percepisce un elevato ingaggio, non resterà all’Inter ma ricoprirà il ruolo di riserva di lusso agli ordini di Solskjaer

TORNA PER RESTARE? – “La carriera di Alexis Sanchez sembra destinata a tornare in Premier dopo una deludente stagione all’Inter. Nonostante in un primo momento Ole Gunnar Solksjaer non contasse sul cileno per la prossima stagione al Manchester United, alla fine si è arrivati a un accordo con il direttore esecutivo del club Ed Woodward. Dall’Inghilterra assicurano che entrambi avrebbero deciso di accogliere ancora Alexis con un nuovo ruolo all’interno della squadra.

La questione è che l’attaccante ha ancora due anni di contratto a Old Trafford, dove guadagna 550.000 euro alla settimana. Per non continuare allo United, dovrebbe ricevere un indennizzo elevato che al club non andrebbe bene dopo aver affrontato negli ultimi mesi una crisi finanziaria causata dal Covid-19. Per questo hanno deciso di dargli una seconda opportunità.

Alexis ha fallito di nuovo. In questa stagione all’Inter, ha giocato solo 16 partite in tutte le competizioni. Solo 9 in Serie A, totalizzando un gol e due assist. Subentrato anche in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Un sostituto di lusso, come lo sarà nel 2020/2021 con i Red Devils“.

