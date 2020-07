Graziani: “Inter può solo crescere con Conte. Ma poteva fare di più”

Condividi questo articolo

Francesco Graziani, ex calciatore del Torino e opinionista, ha parlato del rendimento dell’Inter e dell’impatto di Antonio Conte durante il programma Pressing, in onda su Italia 1

TEMPO AL TEMPO – Le ultime uscite dell’Inter hanno gettato ombre e dubbi sul lavoro di Antonio Conte in nerazzurro. Si parla già di Massimiliano Allegri come possibile sostituto: una nuova rivoluzione che in questo momento non farebbe bene al club (QUI gli ultimi aggiornamenti). Francesco Graziani si esprime più o meno su questa linea: «Io credo che (Conte, ndr) sia un ottimo professionista. L’ho visto lavorare: è molto pignolo, è bravo, è forte caratterialmente e sa motivare molto la squadra. Ma questo poi non significa che debba incidere così tanto sui risultati della squadra. Io credo che, come primo anno, si sia intravisto qualcosa di diverso e migliore rispetto all’anno scorso. Sono arrivati a gennaio giocatori importanti: ci si aspettava qualcosa di più dalla squadra, invece qualche amnesia e i tanti infortuni hanno condizionato tutto. Credo che abbia fatto un buon lavoro, certo i momenti difficili li paga. Però ho l’impressione che l’Inter possa solo crescere con lui. Non ha fallito, ma in alcune competizioni doveva fare qualcosa di più».