Moggi: “Inter accontenta Conte, prossimo anno importante! I problemi…”

Moggi – ex Direttore Generale della Juventus -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web” per la rubrica “A tu per tu”, difende Conte dalle critiche ricevute in questi giorni e non ha dubbi sul suo futuro all’Inter. Attestato di stima anche per l’ex Pioli, oggi al Milan

AVANTI CON CONTE – Per Luciano Moggi la stagione nerazzurra non è da buttare per via di alibi validissimi: «L’Inter era partita con altre idee… Ma ha avuto tanti infortuni, soprattutto a centrocampo. Fino al lockdown aveva fatto lo stesso cammino della Juventus. Ciò che è accaduto dopo potrebbe dipendere anche dalla preparazione. Un conto è fermarsi a giugno e un altro riprendere dopo i richiami della preparazione. Addio di Antonio Conte a fine stagione? Lo escludo categoricamente. Conte lo stanno accontentando in tutto. Certamente il primo anno è sempre il più difficile, il prossimo sarà quello più importante. Il Milan dopo il lockdown ha fatto il contrario dell’Inter. Evidentemente ha svolto una preparazione graduale dimostrando anche una certa qualità. Non vorrei che facessero come quando hanno cacciato Gennaro Gattuso per prendere Marco Giampaolo. Manterrei l’allenatore attuale (Stefano Pioli, ndr). Cambiando correrebbero un grande rischio. Il Milan sta facendo un grande campionato». Questa l’opinione di Moggi sulle due milanesi.

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo