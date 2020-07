Futuro Conte: Inter convinta, nessun contatto con Allegri – Sky

Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo il pareggio contro il Verona hanno scatenato voci su un futuro in bilico per far posto a Massimiliano Allegri nella prossima stagione. L’Inter però al momento non ha nessuna intenzione di cambiare allenatore. Il punto di Marco de Micheli per “Sky Sport”

NESSUNA IDEA ESONERO – Nonostante le voci di questi ultimi giorni, in questo momento all’Inter non c’è l’intenzione di cambiare tecnico: «Il futuro di Conte nell’Inter dipenderà da queste ultime settimane. Al termine del campionato ci sarà il faccia a faccia con la dirigenza. Da Conte sono arrivati sfoghi importanti dopo il Bologna e il Verona e bisognerà capire se ci saranno le stesse idee sul progetto, sulla campagna di rafforzamento e sugli obiettivi per le prossime stagioni. L’idea della famiglia Zhang in questo momento non prevedono un esonero. Non è da escludere però che se Conte non dovesse trovarsi d’accordo possa fare un passo indietro. Il nuovo allenatore potrebbe essere Allegri che ha mantenuto ottimi rapporti con Marotta. Oggi è un’ipotesi, non ci sono contatti, non c’è idea di esonero, ma quando si farà il punto al termine della stagione bisognerà capire se le idee di allenatore e società coincideranno».