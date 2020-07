Inter-Torino, Lukaku in dubbio. Torna Bastoni, Eriksen dal 1′? – SM

Inter-Torino è in programma lunedì alle 21:45. Romelu Lukaku, infortunatosi nel corso della sfida con il Verona, potrebbe non essere della partita. Conte spera nel recupero. Dal 1′ dovrebbe tornare Bastoni che ha scontato la squalifica rimediata per l’espulsione contro il Bologna

FORMAZIONE – Inter-Torino si avvicina. Antonio Conte aspetta di capire se Romelu Lukaku, uscito per infortunio nel corso della sfida contro il Verona, possa recuperare per la sfida di San Siro, in programma lunedì alle 21:45. In caso di forfait del belga pronto Sanchez al fianco di Lautaro Martinez. Dietro le due punte dovrebbe tornare Christian Eriksen dal 1′ alle spalle dei due attaccanti. In difesa torna Bastoni che ha scontato la squalifica, a fianco di De Vrij e Skriniar. A centrocampo Vecino si candida per una maglia da titolare al posto di Gagliardini.