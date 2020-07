VIDEO – Napoli-Milan 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Milan, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



PAREGGIO DIVERTENTE – Napoli-Milan 2-2 nella trentaduesima giornata di Serie A. Il Milan non riesce nel sorpasso al Napoli e interrompe la serie di vittorie, ma può dirsi soddisfatto per il pari. Il primo grande protagonista del San Paolo è Gianluigi Donnarumma, che in almeno due circostanze si oppone alla grande su conclusioni avversarie. Grazie agli interventi del suo portiere il Milan regge e al 20’ va a sorpresa in vantaggio: bel lavoro di Ante Rebic in area e cross per il sinistro vincente di Theo Hernandez. Il Napoli non si scoraggia e pareggia al 34’, qui però Donnarumma rovina tutto perché su punizione tagliata non trattiene il pallone, anzi di fatto lo porge a Giovanni Di Lorenzo che da mezzo metro a porta vuota non può sbagliare. All’ora di gioco il sorpasso: cross basso di José Maria Callejon, Dries Mertens è bravo a prendere il tempo a Ismael Bennacer e col destro trova ancora impreparato Donnarumma. Stefano Pioli subito dopo fa due cambi: uno dei sostituiti è Zlatan Ibrahimovic, che la prende malissimo. Nonostante ciò il Milan riesce a pareggiare, conquistando un rigore su un rimpallo con Giacomo Bonaventura agganciato da Di Lorenzo. Proteste del Napoli, ma l’arbitro Federico La Penna è irremovibile e dal dischetto Franck Kessié spiazza il portiere al 73’. A tre minuti dal recupero espulso il subentrato Alexis Saelemaekers, per due ammonizioni in poco tempo. Il risultato non cambia più: Roma quinta da sola a cinquantaquattro punti, due più del Napoli e quattro sul Milan. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.