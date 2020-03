Graziani: “Godin ha ragione: siamo arrivati tardi. Ma ora no polemiche”

Ciccio Graziani, in collegamento con “Sportmediaset XXL”, ha parlato dell’emergenza Coronavirus nel calcio italiano e ha commentato le parole di Diego Godin, difensore dell’Inter (vedi qui). Ecco le sue parole

ARRIVATI TARDI – Ciccio Graziani dice la sua sull’emergenza Coronavirus e commenta le parole di Diego Godin. Il difensore dell’Inter ha criticato il ritardo dei provvedimenti in Italia. Ecco le parole di Graziani: «Siamo arrivati tardi, dovevamo fare le cosa prima. Godin ha ragione, ma bisogna essere preoccupati anche per altre realtà. Stiamo andando nella direzione giusta, stiamo diventando un esempio ma non perdiamoci nelle polemiche. E soprattutto diamo retta agli scienziati e ai virologi, ci diranno loro quando rientreremo».