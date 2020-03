Tolisso-Perisic, Icardi, Marcos Alonso: mercato Inter tra sconti e scambi

Nel notiziario di “Sport Mediaset XXL” si fa il punto sul calciomercato ai tempi del Coronavirus. Focus in particolare per l’Inter: tanti tavoli aperti da Beppe Marotta, che punterà sugli scambi per portare a termine le trattative. Tolisso-Perisic, Icardi, Marcos Alonso e non solo: tutte le trattative

ICARDI – Gli scambi faranno da padrone nel prossimo calciomercato, anch’esso pesantemente segnato dal Coronavirus. Discorso che vale anche per l’Inter, sia in entrata che in uscita: l’idea di scambio Tolisso-Perisic ne è l’esempio. Ma partiamo dalle uscite. Fabio Paratici e Leonardo stanno parlando dello scambio tra Miralem Pjanic e Mauro Icardi, che prima però il Psg deve riscattare per 70 milioni dai nerazzurri. Possibile che i francesi chiederanno un piccolo sconto.

GLI ALTRI – Ma sono molti altri i tavoli aperti. L’Inter sta appunto valutando la proposta del Bayern Monaco di un scambio tra Corentin Tolisso e Ivan Perisic, con conguaglio a favore dei tedeschi. Al Chelsea, con cui Beppe Marotta cercherà uno sconto ai 12 milioni per il riscatto di Victor Moses, i nerazzurri proporranno uno scambio tra Matias Vecino e Marcos Alonso. La proposta Arturo Vidal e Nelson Semedo + 70 milioni per Lautaro Martinez non scalda il cuore della società meneghina. Occhio a Oliver Giroud e Jan Vertonghen, che potrebbero arrivare a zero, mentre è sempre viva la sfida tra Inter e Juventus per Federico Chiesa e Sandro Tonali. Ma in questo caso il baratto potrebbe non bastare.