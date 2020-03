Marchetti: “Accordo Juventus? Situazione particolare, l’Inter…”

La Juventus ha raggiunto un accordo per la decurtazione degli stipendi come strumento per affrontare le perdite dovute all’emergenza Coronavirus. Secondo Luca Marchetti per “Sky Sport” la società bianconera è stata favorita anche da una situazione particolare che non sarebbe riproducibile, senza alcune modifiche, ad altre società come l’Inter

UNA SITUAZIONE PARTICOLARE – Secondo Marchetti la Juventus, a differenza di altre società come l’Inter, è stata favorita da una situazione particolare: «Questo beneficio la Juventus è riuscita a ottenerlo anche perché la Juventus ha approfittato di una situazione particolare, i giocatori sono tutti di proprietà della Juventus e c’è un rapporto contrattuale forte. Nessuno mette in dubbio la serietà e la solidità della società Inter, ma molti giocatori sono in prestito e sarebbe difficile parlare di decurtazione dello stipendio con giocatori che hanno contratti da 6 mesi e non di 4-5 anni».