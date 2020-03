Taglio stipendi: i risparmi dell’Inter seguendo il “metodo Juve” – Sky

Il tema del taglio degli stipendi nel calcio, fermo e in crisi per l’emergenza Coronavirus, è sempre più di attualità. La Juventus ha giocato d’anticipo prendendo un accordo coi suoi giocatori e adesso potrebbe essere imitata dalle altre big della Serie A

La Juventus ha deciso di anticipare i tempi e ricorrere subito a un accordo con i suoi giocatori per una decurtazione dello stipendio come mossa per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Secondo “Sky Sport” per i bianconeri si tratterebbe di un risparmio da 90 milioni di euro sui 139 di perdite previste in caso di annullamento definitivo della stagione attualmente sospesa. Applicando il “metodo Juventus” alle altre società si evince che l’Inter recupererebbe 64 milioni su 110 di perdite previste. Per le altre società come Milan o Roma si parla di 70 o 64 milioni di risparmi che andrebbero a coprire quasi tutte le perdite in quanto, a differenza di Inter o Juventus, hanno ricavi nettamente inferiori che servono quasi esclusivamente a coprire gli ingaggi.