Graziani: «Correa titolare in Inter-Napoli? Scelta convincente, il motivo»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera nello scontro al vertice contro il Napoli

CONVINCENTE – Ciccio Graziani commenta le possibili scelte di Inzaghi in vista di Inter-Napoli, con Correa favorito su Dzeko come partner d’attacco di Lautaro Martinez: «Dzeko fuori e Correa titolare? Mi convince, c’è la Champions, qualcuno deve riposare. Lautaro-Correa credo sia la coppia che può dare grandi soddisfazioni. La scelta può essere dettata dalla difesa del Napoli, in questo modo si danno meno punti di riferimento alla retroguardia azzurra».