Inter, mossa per Jonathan David? Lille chiaro sul capocannoniere Ligue 1

L’Inter sarebbe interessata all’attuale capocannoniere della Ligue 1: si tratta di Jonathan David, attaccante del Lille.

TWEET – L’Inter sarebbe pronta per l’azione per il colpo Jonathan David, attaccante del Lille. Lo ha reso noto su Twitter Julien Maynard, giornalista di Téléfoot, che ha scritto. “Capocannoniere della Ligue 1, Jonathan David interessa all’Inter, che lo ha seguito dalla scorsa stagione e sembra pronto per l’azione questo inverno. Il Lille intende tenerlo, almeno fino alla fine della stagione“.

Fonte: Twitter Julien Maynard