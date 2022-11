Gravina: «Entro 60 giorni i termini per il progetto seconde squadre»

Gabriele Gravina, residente della FIGC ha parlato nel corso della tavola rotonda sulle seconde squadre organizzata allo Juventus Stadium, in seguito alle parole di Casini (vedi articolo).

SECONDE SQUADRE – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina è positivo riguardo il progetto seconde squadre: «È un tema di grande attualità. Avevamo presentato quattro anni fa una esigenza, una serie di riflessioni che poi sono state oggetto di verifiche all’interno di un percorso che un’unica società in Italia ha seguito. Questo non è più il momento delle discussioni. Se vogliamo essere seri sul tema delle seconde squadre bisogna poter decidere in tempi rapidi. Entro 60 giorni dobbiamo dare i termini per poter aderire al progetto. Se rinviamo questo tipo di possibilità e lo comunichiamo a maggio giugno stiamo dicendo ‘non vogliamo le seconde squadre. Entro 60 giorni dobbiamo essere in grado di dire cosa bisogna fare per avere la seconda squadra». Così il presidente della FIGC