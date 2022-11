Casini: «Alcuni club favorevoli all’introduzione delle seconde squadre»

Lorenzo Casini, intervenuto durante il convegno “Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?” in corso di svolgimento all’Allianz Stadium, ha parlato dell’introduzione delle seconde squadre in Serie A

SECONDA SQUADRA UTILE – Ecco le parole di Lorenzo Casini riguardo all’introduzione delle seconde squadre in Serie A: «Nel giro delle società il tema seconde squadre c’era sempre come domanda. Ci sono tre o quattro squadre pronte a iniziare a condizioni diverse. Tra i problemi c’è il tema dei prestiti. Ci sono club di Serie A che ne hanno un numero alto, e con le regole FIFA che dovranno essere rispettate entro il 2025, la seconda squadra potrà essere utile. Anche il tema dei costi è rilevante. Si pensa ancora a una Serie A ricca, ma ci sono squadre che quest’anno hanno dovuto scegliere se mantenere un centro sportivo all’altezza o se continuare ad avere una squadra femminile, per problemi di investimenti e di risorse, quindi il tema dei costi va posto per le seconde squadre».