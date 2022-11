Marani: «Seconde squadre? Sì, ma non fare plusvalenze! Futuro in casa»

Marani si è espresso sul tema delle seconde squadre, argomento in mattinata anche del presidente di Lega Lorenzo Casini (vedi articolo). A detta sua, si tratta di un’opportunità fondamentale per i club

NAZIONALE E SECONDE SQUADRE − In collegamento su Sky Sport 24, Matteo Marani si espone sul tema delle seconde squadre in collegamento anche all’Italia di Mancini: «Non può esistere una nazionale forte se non ci sono dietro club forti. Guarda caso negli anni 90 Juventus, Inter, Milan vincevano in Europa e avevamo anche una Nazionale fortissima che arrivò tra il 1990 e il 1994 tra le prime quattro al Mondiale. Sui giovani bisogna continuare a puntare e speriamo che i club cambino un po’ la mentalità perché i giovani portano valori e principi. Seconde squadre? Ci vuole in primis la volontà dei club, da capire se avranno interesse a farli, se queste seconde squadre potranno portare o meno dei vantaggi. Le società capiscano che queste seconde squadre possano essere un’opportunità. Ti permettono di avere il proprio futuro in casa, la Liga il prototipo. Valorizzare soprattutto l’aspetto tecnico. Se le società pensano solo che le seconde squadre servano solo per fare plusvalenze allora meglio optare per altro».