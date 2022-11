Tempestilli: «Napoli? Inter può ancora dire qualcosa in un caso»

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, ha parlato delle possibili rivali del Napoli, tra cui l’Inter, nella corsa allo scudetto.

RIVALI – Queste le parole da parte di Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. «Chi è rivale del Napoli alla ripresa del campionato? Milan e Inter sono squadre strutturate per dare fastidio al Napoli – si legge su NapoliMagazine.com –. E’ chiaro, però, che se il Napoli continuerà la marcia che ha lasciato prima della Coppa del Mondo sarà difficile per tutti. Per gli amanti del calcio l’augurio è di vedere un campionato combattuto fino alle fine, perché se il Napoli continua così sarà già concluso a marzo per quanto riguarda lo scudetto. Secondo me il Milan ha le carte in regola per dare ancora filo da torcere al Napoli, la Juve la vedo più distaccata, mentre l’Inter se riesce recuperare Lukaku possa dire ancora qualcosa ma è un gradino più sotto rispetto ai rossoneri».