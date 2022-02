Giuliani: «Sanchez si adatta poco al dualismo! Conta l’Inter e la squadra»

L’Inter stasera scende in campo con il Liverpool nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League (QUI le ultime). Fulvio Giuliani – intervenuto ai microfoni di Sky Sport -, parla di Sanchez e della sua competitività. Di seguito le sue dichiarazioni

PRIMA LA SQUADRA – L’Inter stasera affronta il Liverpool a San Siro nell’andata degli ottavi di Champions League. Simone Inzaghi tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez potrebbe scegliere il primo al fianco di Edin Dzeko. Secondo Fulvio Giuliani, il cileno accetta a fatica il dualismo: «Siamo tutti cresciuti con il mal di pancia dei grandi giocatori e Sanchez fa parte di questa categoria. Ma nel calcio di oggi dove si gioca in 16, credo che non bisogna lamentarsi più di tanto. La possibilità per incidere c’è tantissimo. Sanchez ha una carriera importantissima alle spalle ma fa fatica ad adattarsi al dualismo. C’è da richiamare al senso di una serata così importante, conta soprattutto l’Inter e la squadra».