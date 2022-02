Gravina: «Stadi al 100%? Messaggio di rilevanza. Lo chiederò al governo»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in occasione del Consiglio Federale, ha risposto alla domanda sulla capienza massima negli stadi. Sarà una richiesta che comunicherà al governo e al CTS

STOP E STADI − Le parole di Gravina sul tema sospensione campionato e capienza al 100%: «Stop al campionato il 20 marzo con squadre fuori dall’Europa? Non confondo mai quelle che possono essere le fortune delle squadre italiane con altri ruoli, mi auguro che passino il turno e che si possa trovare la miglior soluzione possibile. Stadi al 100% Attualmente si parla del 75% dal primo di marzo. Mi piacerebbe chiedere al ministro Speranza e al CTS di ripartire già al 100%. Non c’è differenza tra 75 e 100%. Sarebbe un messaggio di grandissima rilevanza. Ho inviato alcuni miei articoli di stampa come alcuni tifosi non abbiano voluto vaccinarsi ma che hanno cambiato idea proprio per andare negli stadi. Mi auguro che ci sia un sussulto definitivo per abbracciare questa nostra richiesta. Ho chiesto al sottosegretario che già si è attivato per trasformare il tavolo tecnico in governativo».