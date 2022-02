Serie A Femminile, dalla prossima stagione nuovo format e due fasi

La Serie A Femminile dalla prossima stagione vedrà le calciatrici con lo status di professioniste. Il Consiglio Federale odierno ha ratificato la modifica del format del campionato, che sarà a dieci squadre con due fasi.

NUOVO FORMAT CAMPIONATO FEMMINILE – Il Consiglio Federale ha provveduto ad approvare il nuovo format della Serie A Femminile: «Per la prima volta – le parole del presidente Gabriele Gravina – introduciamo una formula diversa per assegnare lo scudetto. Sono sicuro che sarà un campionato bello e avvincente».

Dal 2022/23, stagione nella quale si realizzerà il passaggio al professionismo, la Serie A Femminile sarà strutturato a dieci squadre. Si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, le squadre partecipanti si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di diciotto giornate. Successivamente, nella seconda fase, le prime cinque della graduatoria accederanno ad una poule scudetto, con in palio il titolo di Campione d’Italia e l’accesso alla Women’s UEFA Champions League; le ultime cinque si affronteranno, invece, in una poule retrocessione, l’ultima scenderà direttamente in Serie B e la penultima sarà impegnata in una gara di play out contro la seconda in classifica del campionato cadetto. Le cinque squadre di ciascuna poule si sfideranno in un girone all’italiana con quattro gare di andata e quattro di ritorno su dieci giornate. In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella prima fase. In totale, le giornate passeranno da ventidue a ventotto, con un aumento del livello tecnico della competizione. Contestualmente, viene ripristinata la formula della Supercoppa Italiana in gara unica in luogo della Final Four.

Fonte: FIGC