Giannichedda: “Serie A, Juventus e Inter piÃ¹ in prima linea? Non puoi…”

Giannichedda: “Serie A, Juventus e Inter più in prima linea? Non puoi…”

Intervistato sulle frequenze di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà”, Giuliano Giannichedda, allenatore ed ex centrocampista, ha parlato di Juventus e Inter sulla possibile ripresa del campionato di Serie A

RIPRESA SERIE A – Queste le parole di Giuliano Giannichedda, allenatore ed ex centrocampista, su Juventus e Inter in questo dibattito sulla possibile ripresa del campionato di Serie A. «E’ difficile per la Juve prendere posizione, perché ha avuto casi di Coronavirus. Quando i dottori dicono che è pericoloso e che è ancora in giro il virus, come fai a chiedere ai giocatori di tornare in campo, quando non si è ancora in situazione di tranquillità? Non puoi prendere una posizione netta quando ancora c’è una confusione generale».