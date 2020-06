Giannichedda: “Eriksen non si discute. Il migliore contro la Sampdoria”

Giuliano Giannichedda, ospite della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” su “Sky Sport 24” ha parlato dell’Inter. In particolare, l’ex centrocampista di Lazio e Juventus, si è soffermato su Christian Eriksen e sulla prestazione del danese contro la Sampdoria

IL MIGLIORE – Queste le parole di Giuliano Giannichedda: «Eriksen? Sicuramente in questi giorni Conte, per come è maniacale sul lavoro, ha trovato la posizione giusta per il danese. Sappiamo com’è bravo Conte in questi casi. Eriksen è un grandissimo giocatore, ma aveva bisogno di un periodo di adattamento in Italia, in cui c’è un calcio molto tattico. Il calciatore non si discute, ha giocato benissimo contro la Sampdoria. Ha avuto pochi compiti tattici in fase di non possesso, facendosi sempre trovare pronto e mandando in porta i compagni. Per me è stato il migliore in campo».