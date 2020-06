Getafe, Deyverson ai saluti. Niente sfida all’Inter in Europa League

Il Getafe, dopo Antunes, perde un altro pezzo in vista della sfida all’Inter in Europa League. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca, infatti, il club spagnolo non avrà a disposizione Deyverson, attaccante brasiliano. Il Getafe, infatti, non eserciterà l’opzione d’acquisto

NO INTER – Deyverson non sarà più un giocatore del Getafe. Il brasiliano, che non è stato convocato per la sfida contro il Real Valladolid, secondo quanto riferito da Marca, non continuerà nella squadra di Azulona. Analogamente a quanto successo ad Antunes, Deyverson non concluderà la stagione e non prenderà quindi parte alla sfida di Europa League contro l’Inter in programma ad agosto. Il club spagnolo, infatti, ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto e l’attaccante brasiliano, quindi, tornerà al Palmeiras, squadra che detiene i diritti sul giocatore.