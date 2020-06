Brozovic procede spedito verso il recupero. Obiettivo Parma-Inter – Sky

Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, si è fermato negli scorsi giorni per un problema al polpaccio. Secondo quanto riferito da “Sky Sport” il croato è in fase di recupero. Antonio Conte non dovrebbe rischiarlo nella sfida contro il Sassuolo. L’obiettivo è Parma-Inter, in programma domenica alle 21:45

RECUPERO – Marcelo Brozovic è in fase di recupero. Il risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra., che gli ha fatto saltare la sfida contro la Sampdoria, è quasi superato. Difficilmente Antonio Conte vorrà rischiare il suo impiego nella sfida contro il Sassuolo in programma domani sera. Il croato punta alla trasferta di Parma. Andrea Paventi fornisce le ultime notizie: «Brozovic? Nel pomeriggio l’allenamento ci dirà qualcosa in più. Non verrà rischiato domani con il Sassuolo, ma crescono le quotazioni per vederlo in campo domenica contro il Parma. In campo sia Borja Valero che Gagliardini hanno dimostrato di poterlo sostituire».