Gentile: «Thuram, all’inizio con l’Inter un pesce fuor d’acqua. Poi…»

Gentile analizza lo stato fisico di alcuni calciatori dell’Inter reduci dalle Nazionali. Il giornalista di Sky Sport 24 si sofferma in particolare su Thuram, che sembra aver cambiato marcia.

PREOCESSO – Simone Inzaghi può sorridere dopo la sosta per le Nazionali, considerando il buon rendimento di alcuni suoi nerazzurri. Di tre giocatori dell’Inter nello specifico parla Riccardo Gentile: «Marko Arnautovic quando ha giocato la prima con l’Inter era arrivato da pochi giorni ma è entrato bene, subito con un assist. Evidentemente sta bene fisicamente e questa è una buona notizia considerando che la scorsa stagione è stata molto travagliata da questo punto di vista. Denzel Dumfries è cresciuto molto da quand’è in Italia. Prima dell’Inter aveva grandissima velocità però adesso è cresciuto anche tatticamente. Credo che il lavoro di Inzaghi e del suo staff abbiano giovato a Dumfries. Il processo di Marcus Thuram è stato molto interessante. Nelle amichevoli sembrava un pesce fuor d’acqua. Era chiaro che avesse bisogno di tempo per poter assimilare anche un nuovo sistema di gioco. In coppia non aveva giocato praticamente mai. Dall’inizio del campionato ci sono un gol, tre assist e un rigore procurato. Questo vuol dire che il processo di ambientamento si è velocizzato. Ha iniziato bene e anche il gol in Nazionale è una soddisfazione».