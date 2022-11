Genta: «Juventus-Inter, Zenga ha detto cosa sacrosanta. Ultima campana»

Carlo Genta ha parlato di Juventus-Inter, big match del campionato di Serie A in programma questa sera all’Allianz Stadium alle ore 20.45.

DERBY D’ITALIA – Queste le parole di Carlo Genta in collegamento con gli studi di Sky Sport 24. «Juventus-Inter, preceduta dal derby di Roma, ma ieri sera ho sentito su Sky Walter Zenga dire una cosa molto interessante (vedi articolo, ndr), anche sacrosanta. Cioè sono la sesta contro l’ottava. Quindi è chiaro che è il derby d’Italia ed è chiaro che è l’ultima chiamata per tutte e due, però è anche un derby d’Italia che l’andamento della stagione sin qui ha ridimensionato a dei livelli forse mai visti perché sono -13 contro -11 in classifica in campionato. Proprio per questo forse diventa ancor più interessante perché siamo soltanto a novembre. Poi c’è la pausa dei Mondiali e tutto quello che vuoi, però suona tanto come ultima campana per tutte e due».