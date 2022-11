Inter Primavera, le possibili avversarie ai playoff di UEFA Youth League

Oltre ai sorteggi di UEFA Champions League – qui i dettagli – anche l’Inter Primavera attende di conoscere i propri avversari ai playoff di UEFA Youth League. Dopo gli ultimi preliminari del percorso Campioni, giocati nella scorsa settimana, ecco i possibili avversari per i ragazzi di Cristian Chivu

GLI AVVERSARI PER CHIVU – Il percorso Campioni è terminato con i match di ritorno degli ultimi preliminari giocati in settimana. Otto squadre hanno ottenuto l’accesso ai playoff di UEFA Youth League. Una di queste sarà l’avversaria dei nerazzurri nello spareggio previsto per accedere agli ottavi di finale della competizione europea riservata ai settori giovanili. Martedi si terranno i sorteggi e l’Inter conoscerà la sua avversaria. Di seguito le squadre qualificate allo spareggio di UEFA Youth League.

UEFA YOUTH LEAGUE, LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’INTER NEI PLAYOFF

1) AZ

2) Genk

3) Hajduk

4) Hibernian

5) MTK

6) Panathinaikos

7) Ruh

8) Young Boys