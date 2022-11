Juventus-Inter è anche la partita dei grandi assenti: senza i due colpi top

Tra i tanti significati che assume storicamente Juventus-Inter, quello di questa sera sarà anche il derby d’Italia caratterizzato dai grandi assenti. Mancheranno infatti i due acquisti di punta del mercato di entrambe le squadre. Paul Pogba da una parte, Romelu Lukaku dall’altra.

ASSENZE IMPORTANTI – Juventus-Inter non è e non potrà mai essere, chiaramente, una partita banale. Il derby d’Italia di questa sera è importante per diversi motivi. La voglia di riscatto di Allegri dopo l’eliminazione dalla UEFA Champions League, la ricerca del primo scontro diretto vinto in campionato da parte di Simone Inzaghi. Ma anche la rincorsa al Napoli capolista dopo la vittoria di ieri e gli strascichi dopo i derby di mercato tra cui quello per Gleison Bremer. Oltre a tutto ciò, Juventus-Inter è anche la partita dei grandi assenti.

COLPI DI PUNTA – I due acquisti più mediatici del mercato di Juventus e Inter, infatti, non saranno della partita. Da una parte Paul Pogba, costretto addirittura a saltare il Mondiale in Qatar. Dall’altra Romelu Lukaku, rientrato dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per due mesi, giusto il tempo di mettere a segno il gol con il Viktoria Plzen e poi tornare indisponibile. Per lui il Mondiale sembra essere ancora salvo, ma la stagione all’Inter non è ancora decollata. Potrà farlo dopo la lunga sosta invernale. In attesa di capire se la gara di ritorno vedrà protagonisti i due colpi di punta delle due società.