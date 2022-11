Inter, domani i sorteggi di Champions League: i possibili avversari

Domani alle ore 12 ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League. L’Inter, classificatasi seconda nel proprio girone, affronterà una delle 6 squadre vincenti del proprio gruppo. Ecco il riassunto di chi potrebbero affrontare i nerazzurri

SORTEGGIO – Tra 24 ore, dall’urna di Nyon uscirà l’avversaria dell‘Inter negli ottavi di finale di UEFA Champions League. I nerazzurri, arrivati secondi nel proprio girone, affronteranno una delle sei vincenti del proprio gruppo. Escluse da questo conteggio ci sono il Bayern Monaco, arrivato primo davanti all’Inter, e il Napoli di Luciano Spalletti, che non potrà essere sorteggiato contro l’Inter in quanto squadra italiana.

LE COMBINAZIONI POSSIBILI – Per l’Inter le scelte variano. Ci sono avversari molto ostici, come Real Madrid e Manchester City, che sono sicuramente proibitivi. Poi, ci sono squadre decisamente più abbordabili. Incantevole la possibilità di scontrarsi contro il Tottenham di Antonio Conte o il Porto di Sergio Conceiçao. Infine, rimangono il Chelsea, che resta una squadra impegnativa, e poi un sorprendente Benfica, che ha conquistato il primo posto nel girone all’ultima giornata. In più, nei portoghesi uno dei protagonisti è Joao Mario, altra vecchia conoscenza nerazzurra. Domani, i nerazzurri conosceranno il loro destino. In base all’avversario, si potrà dire se gli uomini di Simone Inzaghi potranno avere un futuro nella competizione che vada oltre agli ottavi di finale.