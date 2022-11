Lazaro in Bologna-Torino fa dieci di fila: Juric conferma la fiducia

Decima consecutiva da titolare per Valentino Lazaro in Bologna-Torino. L’esterno di proprietà Inter continua a incassare la fiducia del tecnico Ivan Juric.

DIECI DI FILA – Ottimo momento di forma per Valentino Lazaro, che continua a scendere in campo da titolare con il Torino. Nella gara di oggi contro il Bologna, l’esterno dell’Inter partirà da titolare per la decima volta di fila, dimostrandosi così uno dei giocatori di fiducia del tecnico Ivan Juric.