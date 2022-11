Zenga: «Derby meno importante di altri. Pronostico? Da tifoso mai contro l’Inter!»

Walter Zenga in collegamento video dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione sul Derby d’Italia e un pronostico sulla partita.

DERBY D’ITALIA – Zenga parla così di Juventus-Inter: «Questo week-end la partita più importante è stata Atalanta-Napoli perché era la sfida tra la prima e la seconda, la seconda partita più importante sarà il derby di Roma perché è tra la quarta e la quinta in classifica. La Juventus arriva da tre vittorie di fila ed è la miglior difesa, l’Inter è in un periodo fantastico, però parliamo in una sfida tra l’ottava e la sesta. Tu pensi che io darò mai l’Inter sconfitta? Ma neanche sotto tortura! Io da tifoso dell’Inter spero che vinca sempre tutte le partite».