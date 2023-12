Genoa-Inter, Thuram delude 5, Arnautovic sorprende 6,5: le pagelle – CdS

Nessun nerazzurro promosso a pienissimi voti in Genoa-Inter. Le pagelle del Corriere dello Sport nelle quale spicca Marko Arnautovic e delude Marcus Thuram.

SUFFICIENZE – Dalla trasferta di Marassi il gruppo di Simone Inzaghi torna a Milano con qualche insufficienza di troppo. Non solo per il risultato definitivo di Genoa-Inter, quanto per l’atteggiamento poco messo in campo dai nerazzurri. L’allenatore piacentino prende il minimo indispensabile (6), vista la difficoltà del campo genovese. Come lui anche Aurel Bisseck, alla quarta sfida di fila da titolare, che oltre che in retroguardia si fa vedere spesso nella fase di manovra. Pure Alessandro Bastoni e Matteo Darmian beccano la sufficienza: il primo si fa trovare pronto nei momenti importanti, il secondo spinge poco ma non gli si può imputare nulla dopo il grande aiuto dato fin qui alla squadra di Inzaghi.

TOP – Discreto (6) anche Denzel Dufmries, subentrato nel secondo tempo di Genoa-Inter, dopo un mese di stop. Nicolò Barella, che manda in gol Marko Aranutovic, merita lo stesso voto: sempre prezioso per gli ingranaggi nerazzurri. Proprio per l’attaccante austriaco c’è un punto in più in pagella (6,5): finalmente si sblocca in nerazzurro e sfiora anche il raddoppio. Stesso giudizio per Henrikh Mikhitaryan, la luce costante del centrocampo nerazzurro.

FLOP – Fra le delusioni di Genoa-Inter c’è, purtroppo Yann Sommer (5,5). Il portiere nerazzurro si fa sorprendere sul pallone del pareggio. Anche Francesco Acerbi (5,5) rischia tanto, non solo sul gol subito. Sulla spizzata di testa nel primo tempo che stava per diventare un autogol. Hakan Calhanoglu (5,5) non fa meglio: in grande difficoltà per tutta la gara. Fra le insufficienze più gravi non può che trovare posto Marcus Thuram (5): anche in Genoa-Inter, come contro il Lecce, soffre tanto l’assenza di Lautaro Martinez. Delude anche Carlos Augusto (5), che si fa sorprendere da Dragusin e non riesce mai a spingere in avanti. Alexis Sanchez (5) entra nel finale, ma non dà nessun apporto offensivo alla gara.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia