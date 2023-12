Buchanan-Inter, nuova offerta in arrivo: le tempistiche – TS

Prosegue la trattativa per portare Buchanan all’Inter. Il Club Brugge al momento non ha dato l’OK al trasferimento, ma è in arrivo una nuova offerta: da Tuttosport cifra e tempistiche.

IN ARRIVO? – Il mercato di gennaio è ormai distante solo tre giorni e l’Inter vuole chiudere subito Tajon Buchanan. Col Club Brugge non c’è ancora l’intesa, anzi il club belga ha respinto la prima offerta da sei milioni di euro presentata dalla società. Che però non si arrende, anzi conta di rilanciare a breve. Tuttosport dice che dopo Capodanno arriverà una nuova offerta, più alta. Per Buchanan la trattativa ora entra nel vivo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino