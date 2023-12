L’Inter chiude il 2023 coi rinnovi! In due annunciati oggi – TS

Oggi giornata di rinnovi in casa Inter, all’indomani del pareggio col Genoa. Tuttosport anticipa come in giornata saranno formalizzati due prolungamenti.

DOPPIA FIRMA – L’Inter comincia a sistemare la questione contratti, liberandosi di un paio di situazioni prima della chiusura dell’anno solare. Oggi, anticipa Tuttosport, sarà ufficiale il rinnovo sia di Henrikh Mkhitaryan sia di Federico Dimarco. Il primo sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno, ma prolunga di un anno con opzione per il 2026. Per il laterale invece data molto più lunga, perché il suo nuovo legame con l’Inter andrà avanti fino al 30 giugno 2028. Per entrambi tutto già definito.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino