Genoa, fissata ripresa allenamenti prima dell’Inter! Uno in dubbio

Il Genoa, lunedì 5 marzo, sfiderà l’Inter a San Siro. Gilardino ha fissato la data di ripresa degli allenamenti per il match: da monitorare le condizioni di un titolare

AL LAVORO – Il Genoa guarda già alla sfida all’Inter in programma il prossimo lunedì. Gilardino, dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra, ha fissato la data di ripartenza degli allenamenti. Da monitorare le condizioni di uno dei titolari. Questo il comunicato del club rossoblù: “Una mini pausa per ricaricare le batterie e aggiornare i piani per la ripresa dell’attività. Dopo il successo con l’Udinese e i controlli a botta calda il giorno seguente, il gruppo ha smarcato la prima giornata di riposo. Da mercoledì testa all’incrocio con l’Inter, reduce da una striscia prolungata di successi (26 gol fatti e 4 subiti in 10 gare). Per la prossima non sono previste assenze dovute a squalifiche. Da monitorare le condizioni di Vasquez uscito anzitempo con i friulani”.

Fonte: genoacfc.it