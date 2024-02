FOTO – Lautaro Martinez, doppietta e record: i tifosi lo premiano!

Lautaro Martinez sul campo del Lecce ha messo a segno una doppietta con tanto di importante traguardo con la maglia dell’Inter, ovvero 100 gol in Serie A. L’argentino ha ricevuto il giusto e sacrosanto tributo dai suoi tifosi che lo hanno eletto Man Of The Match

DECISIONE – Lautaro Martinez anche in Lecce-Inter ha fatto quello che sa fare meglio: il gol. Anzi, ne ha fatti due e con il primo ha tagliato il record dei 100 gol con la maglia nerazzurra in Serie A. La doppietta è chiaramente servita a staccare Dusan Vlahovic (doppietta anche per lui con il Frosinone) nella classifica cannonieri, dove il capitano interista è salito a quota 22 reti. Non poteva che essere lui il Man Of The Match della sfida contro i salentini, scelto direttamente dai tifosi.

“Lo avete decretato voi”, scrive l’Inter su Twitter. Ed è la decisione giusta.