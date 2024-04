Gatti: «L’Inter mi ha sorpreso! Crollo Juventus? Mancato qualcosa»

Gatti è pronto ad affrontare il derby Torino-Juventus, domani alle 18. Alla vigilia della stracittadina, il difensore ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport dove si è espresso anche sul percorso dell’Inter.

LA CAPOLISTA – Federico Gatti sceglie la squadra che l’ha sorpreso di più in Serie A: «Sicuramente l’Inter, non ha sbagliato mezza partita. Hanno una ottima rosa e mi hanno stupito per la loro continuità. Una spiegazione del calo della Juventus? Non saprei, difficile. È stato un periodo no in cui è mancato qualcosa: mesi prima una palla finiva sul palo ed entrava in porta, poi succedeva il contrario. Ci è mancata un po’ di esperienza. Ora abbiamo questi due obiettivi, Champions League e Coppa Italia, e non possiamo farceli sfuggire, assolutamente. Ora dobbiamo vincere il derby perché dopo i tre punti vivi meglio, ti alleni meglio ed è tutto più bello».

LA MANCANZA – Quando la Juventus, ora a -20 in classifica, battagliava con l’Inter, si diceva che non avere le coppe sarebbe stato un vantaggio per i bianconeri. Cosa poi smentita dai fatti. Gatti avrebbe preferito fare una competizione internazionale: «L’anno scorso c’era e quest’anno immaginavo che senza sarebbe stato meglio, perché si sarebbero potute affrontare meglio le partite di campionato. Ma non è così. Per come sono fatto io giocare ogni tre giorni ti tiene sempre vivo, sei sempre sul pezzo. È mancata tanto l’Europa e dobbiamo far in modo che torni il prossimo anno».

Fonte: Tuttosport – Marco Bo