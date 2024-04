L’Inter punta altri record! Di gol e di squadra – CdS

L’Inter ha ancora tanti primati da definire nel finale di stagione. Tanto che il Corriere dello Sport fa notare come, nelle sette giornate che mancano, la capolista possa ancora ridefinire numerosi record.

I PRIMATI – Con il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu lunedì sera a Udine, l’Inter è diventata la prima squadra nella storia della Serie A a segno in tutte le prime trentuno giornate. Ma in tutto le partite di fila con gol in campionato sono trentanove: l’ultima a secco il 15 aprile 2023, 0-1 col Monza. L’obiettivo è superare le quarantaquattro giornate consecutive della Juventus 2016-2017, già guidata da Massimiliano Allegri: fattibile per l’Inter già prima della fine di questo campionato.

A SEGNO – Sono in tutto diciassette i marcatori diversi andati a segno per l’Inter, contando tutte le competizioni. Inevitabile come la squadra di Simone Inzaghi sia il miglior attacco, con settantacinque reti in trentuno giornate (media di 2,42 a partita). Col Milan secondo a -15, ossia a sessanta gol. Da qui a fine stagione, oltre all’ovvio obiettivo del tricolore (se possibile nel derby di lunedì 22), l’Inter può anche guardare a riscrivere le statistiche della Serie A. Per rendere la stagione ancor più memorabile.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia